Üye Girişi
Haberler

Terör örgütüne kuryelik yapan 2 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları bulunan ve örgütünün kuryesi olduğu iddia edilen iki kardeş, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği operasyon sonrasında adli makamlar tarafından tutuklandı.

Terör örgütüne kuryelik yapan 2 şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları bulunan ve örgütünün kuryesi olduğu iddia edilen iki kardeş, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği operasyon sonrasında adli makamlar tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar genişleyerek devam ediyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak 2023 yılı içerisinde örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok'un ağabeyi aynı zamanda kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Mizgin kod adlı Arzu Ok'un babası M.O isimli şahsın hurda diye sattığı soba içerisinden PKK/KCK Terör örgütü mensupları ile çekilmiş fotoğraflar çıkmıştı. Hurdacılık yapan bir kişi hurda fiyatına aldığı sobayı parçalara ayırmak istediğinde içinde terör örgütüne ait fotoğrafları görünce, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bu fotoğraflar ve yapılan araştırmalar sonrasında operasyon gerçekleştirildi. Ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede Şanlıurfa'da ikamet eden F.Ö. ve kız kardeşi Z.Ö. isimli şahısların Arzu Ok ve diğer örgüt mensupları ile çekilmiş fotoğrafları olduğu tespit edildi.

İki kardeş hakkında yapılan araştırmada şahısların örgüt ile sivil şahıslar arasında kuryelik yaptığı gerekçesiyle Şanlıurfa'da operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Adıyaman Tutuklama Güvenlik Terör Soruşturma Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21-22 Aralık benzine ve motorine indirim veya zam gelecek mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Bu akşam Süper Lig'de hangi maçlar var? 21 Aralık bugün Süper Lig'de maç var mı, hangi maçlar oynanacak? Emeklilere indirim kart nedir, nasıl kullanılıyor? Armageddon filmi konusu ne, oyuncuları kim? Armageddon ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı nerede çekildi? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title