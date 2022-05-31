Terör örgütü destekçilerine operasyon - Haberler

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Terör örgütü destekçilerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü destekçilerine operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terörizmin Finansmanı' soruşturması çerçevesinde Malatya'da gözaltına alınan 2 kişi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terörizmin Finansmanı' soruşturması çerçevesinde Malatya'da gözaltına alınan 2 kişi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle S.G. ve H.G. Malatya'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Malatya'dan, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman Malatya Terör 3. Sayfa Haberler

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