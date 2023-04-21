- Terör mağduru aileler, bayramı HDP'nin kapısında geçirerek evlatlarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri, bayramı HDP'nin kapısında geçirerek evlatlarının yolunu gözlüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi bin 327 gündür sürüyor. Aileler, Ramazan Bayramı'nı HDP'nin kapısında geçirerek evlatlarının yolunu gözlüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katılıp evlat nöbetini sürdüren baba Abdulkadir Eslek, oğlu İsa Eslek için oturma eyleminde olduğunu söyledi.

15 bayramdır oğlundan hiçbir şekilde haber alamadığını ileri süren baba Eslek, "HDP'nin kapısında İsa'mdan herhangi bir haber gelmesini bekliyoruz. Oğlum, her ne şekilde gitmişsen biran önce yuvana, kardeşlerinin arasına dön gel. Maalesef bayramı HDP binası önünde geçiyoruz" dedi.

Kütahya'dan Diyarbakır'a gelip kızı Fadime Levent için oturma eylemini sürdüren anne Hatice Levent, bayramların kendileri için buruk olduğunu ifade etti.

Kızını çok özlediğini dile getiren anne Levnet, "Yavrum, 9 senedir senin peşindeyim. Yavrum, ne olur dön gel. Seni çok özledim kuzum, o mağaralar size göre değil" ifadelerinde bulundu.