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Yalova'da vadiye düşen motosikletli kurtarıldı

Yalova'da vadiye düşen motosikletli kurtarıldı
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Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metre derinliğindeki vadiye düşen sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metre derinliğindeki vadiye düşen sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sudüşen Şelalesi mevkiinde motosiklet sürücüsü Ş.B. (26), 30 metre derinliğindeki vadiye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD tarafından 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sürücüye ulaşılarak bulunduğu yerden güvenli alana çıkarıldı. Yaralı, ilk müdahalenin yapılması için olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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