Tercan'da Trafik Kazası: 3 Polis Memuru Yaralandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine bağlı ekip aracı, Tercan ilçesi çıkışında yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Tercan ilçesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ihbara giden trafik polislerinin içerisinde bulunduğu ekip otosu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru Tercan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yaralı polis memurlarını ziyaret etti ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "3 kahraman polisimizin genel durumu iyi. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Geçmiş olsun." dedi. - ERZİNCAN