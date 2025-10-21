Haberler

Tercan'da Trafik Kazası: 3 Polis Memuru Yaralandı

Tercan'da Trafik Kazası: 3 Polis Memuru Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, trafik denetleme ekibine ait aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 polis memuru yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine bağlı ekip aracı, Tercan ilçesi çıkışında yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Tercan ilçesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ihbara giden trafik polislerinin içerisinde bulunduğu ekip otosu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru Tercan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yaralı polis memurlarını ziyaret etti ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "3 kahraman polisimizin genel durumu iyi. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Geçmiş olsun." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.