Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı, sürücü yaralandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tercan-Erzincan kara yolu Topalhasan mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep Zaif yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ERZİNCAN