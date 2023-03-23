Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik malzemesi deposunda çıkan yangında patlamalar devam ediyor.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Balçık Köyün bulunan temizlik malzemesi deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple temizlik malzemesi deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 2 saattir söndürme çalışmaları devam ederken depoda patlamalar sürüyor.