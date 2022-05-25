Temizlik işçisinin dikkati meyve bahçesinin yanmasını önledi - Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde temizlik işçisinin dikkati meyve bahçesinin tamamen yanmasını önledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanağa Mahallesi'nde çöp almaya giden Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzaktan dumanların yükseldiğini gördü. Araç şoförü Recep Ballı, hızla dumanın yükseldiğini bölgeye hareket etti. Sazlık bölgede başlayan yangının narenciye ve nektarın bahçesine ulaştığını gören Recep Ballı durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden temizlik işçileri, yangın söndürmekte başarılı olamadı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 100 adet zeytin, nektarı ve narenciye ağacının olduğu alan yanmaktan son anda kurtarıldı.

Öte yandan, Tarsus merkez Yeşilyurt Mahallesi 4435 Sokak'ta bulunan müstakil evin ilk katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, A.S.'nin kiracı olarak oturduğu evdeki yangını söndürdü. Şans eseri yaralının olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Her iki yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa