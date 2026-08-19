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Antalya'da Genç İşçi Fabrikada Ölü Bulundu

Antalya'da Genç İşçi Fabrikada Ölü Bulundu
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Antalya Kepez'de bir kireç fabrikasında çalışan 30 yaşındaki Ali Serttaş, ailesine kamyonu yıkadıktan sonra geleceğini söyledikten sonra sabah mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı; ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da kireç fabrikasında çalışan 30 yaşındaki genç ailesine kamyonu yıkadıktan sonra geleceğini söyledi. Sabah mesai arkadaşları tarafından işyerinde ölü olarak bulundu. Olayı haber alarak gelen gencin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi 5080 sokak üzerinde bulunan bir kireç fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son olarak cep telefonu ile görüştüğü yakınlarına işyerinde kamyonu yıkadıktan sonra geleceğini söyleyen Ali Serttaş'a (30) bir daha ulaşılamadı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından yakınlarının bir daha ulaşamadığı Serttaş, sabah saatlerinde işyerine gelen mesai arkadaşları tarafından kamyonun yanında hareketsiz olarak bulundu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Ali Serttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Olayı haber alarak gelen Ali Serttaş'ın yakınları işyeri önünde gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Serttaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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