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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 7 yaralının olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kaza TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Ankara istikametine giden yolda gerçekleşti. Seyir halindeki araçlar sebebi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Zincirleme kaza nedeniyle trafik kilitlendi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yoldaki araç kuyruğu her geçen dakika uzarken 15 aracın birbirine girdiğini gören diğer sürücüler ise ekiplere ihbarda bulundu. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişinin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

ARAÇLARDAN BİRİ YOL ORTASINDA YAN YATTI

Araçlardan birinin yan yattığı görülürken itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak başka bir olayın yaşanmaması için uğraştı. Kazadan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçeşehir İstanbul İtfaiye Ankara Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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