TEM'de kaçan sürücünün neden olduğu zincirleme kaza: 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilin cipe çarpıp kaçması sonucu gerçekleşen zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilin cipe çarpıp kaçmasıyla başlayan olay, Sultanbeyli mevkisinde zincirleme kazaya dönüştü. Farklı araçların karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 UGR 44 plakalı otomobil, ilerlediği sırada aynı yönde seyreden 34 VT 9494 plakalı cipe çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Kaçan sürücü, Sultanbeyli mevkisine geldiğinde bu kez 34 NFH 187 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu. Arkadan gelen 34 LCA 749 plakalı hafif ticari araç da savrulan otomobile çarparak durabildi.

Zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
