TEM Otoyolu'nda Yangın: Bir Otomobil Kül Oldu
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmındaki yangın sonucu tamamen yandı. Sürücü durumu acil servise bildirdi, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 RP 495 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alev alev yanan otomobile müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
