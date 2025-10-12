TEM Otoyolu'nda Yangın: Bir Otomobil Kül Oldu

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 RP 495 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alev alev yanan otomobile müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BOLU