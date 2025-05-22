TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen tır kazasında bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir tırın kupası ezildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Tırın kupası kağıt gibi ezildi

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir tırın önünde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada tırın kupası adeta kağıt gibi ezildi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri B. idaresindeki 14 DN 202 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammed D. yönetimindeki 63 ACN 739 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Nuri B.'nin kullandığı tırın kupası adeta kağıt gibi ezildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nuri B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
CHP'li Asu Kaya'dan İYİ Partili vekilin skandal mesajına sert tepki: Gerekeni yaparım

CHP'li Kaya'dan İYİ Partili vekilin skandal mesajına sert tepki
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Fenerbahçe Kulübü'nden Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesine dair açıklama

Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesinde ne oldu? Resmi açıklama geldi
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.