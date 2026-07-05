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TEM'de emniyet şeridindeki araca tır çarptı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde arızalanan otomobile tırın çarpması sonucu aynı aileden 7 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde arızalandığı için emniyet şeridine park edilen otomobile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden İ.M. idaresindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, Maşukiye Mahallesi mevkisinde arızalandı. Sürücü İ.M., arızalanan aracını emniyet şeridine park etti. Sürücü İ.M. ve eşi G.M.'nin araçtan inerek kontrol yaptıkları sırada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı tır otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklenirken, tır yol kenarındaki ağaçlara çarparak sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan 7 yaşındaki E.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İ.M., eşi G.M. ve çiftin diğer çocukları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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