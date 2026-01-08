Haberler

Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yaşandı. S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, A.C.'nin kullandığı 34 DPE 43 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı, bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü olarak verilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
