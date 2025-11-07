Haberler

TEM Otoyolu'nda Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyon devrildi. Sürücü yaralanırken, yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyon devrildi. Sürücü yaralanırken, kapanan yol aracın kaldırılması ile açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Şekerpınar mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü A.F.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 34 TN 7145 plakalı mıcır yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Mıcırlar yola savrulurken, kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyonun vinçle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Haberler.com
500

title
