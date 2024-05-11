TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yakuplar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Abidin K. idaresindeki 34 CLD 583 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole uçan araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BOLU