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TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı

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İstanbul TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana gelen kazada, otomobilin kontrolden çıkarak kamyonete ve bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde seyir halindeki otomobil önce kamyonete ardından bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Selimpaşa ile Celaliye arasındaki yolda seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir kamyonete ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Araç içerisindeki yaralılardan biri kazayı fark eden diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Diğer yaralı ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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