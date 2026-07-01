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TEM Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü Mecit Bingöl hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mecit Bingöl yönetimindeki 24 ABE 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Mecit Bingöl'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Asım B., Hamide B. ile Aslınur B. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mecit Bingöl'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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