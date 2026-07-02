Haberler

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tır, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü sağlandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tır, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir tır, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak yolda savrulan otomobile, bu kez de arkadan gelen otobüs çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, muhtemel bir başka kazayı önlemek amacıyla yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Zakkum yedikten sonra fenalaştı, şimdi yoğun bakımda

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

Konya'da infial yaratan görüntü
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak