TEM’de yolcu otobüsünde 810 gram esrar ele geçirildi; 1 tutuklama

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, şüphelinin çantasında 810 gram skunk ve 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 9 Eylül 2026'da, İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde bulunan şüphelinin çantasında arama yaptı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen aramada, 810 gram skunk (kubar esrar) ile 1 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı