TEM'de kar nedeniyle zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı - Haberler

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TEM'de kar nedeniyle zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Tem Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı.

TEM'de kar nedeniyle zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaydırılma çalışması devam ediyor.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zincirleme Trafik Kazası, TEM Otoyolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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