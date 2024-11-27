Telefonla Oynarken Kontrolden Çıkan Midibüs Araziye Girdi

Telefonla oynarken midibüsün kontrolünü kaybetti, araziye girdi

Kazaya karışan sürücü yaşananları kamu spotu gibi anlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün telefonla oynaması neticesinde kontrolden çıkan midibüs, boş araziye girdi. Meydana gelen kazada sürücüsü adeta kamu spotu gibi telefonla oynanmaması gerektiğini vurguladı.

D-650 kara yolu Kömürlük Mahallesi mevkii Karasu istikametinde meydana gelen olayda, Selim Can idaresindeki 54 AJA 978 plakalı midibüs, sürücüsünün telefonla oynaması neticesinde kontrolden çıkarak yol ayrımı bariyerlerine çarptıktan sonra araziye girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken midibüs sürücüsü Selim Can, yaşananları adeta kamu spotu gibi anlatarak telefonla oynanmaması gerektiğini vurguladı.

"Telefona bakarken ve tamamen dikkatsizlikle yol ayrımı bariyerlerine çarptım"

Midibüs sürücüsü Selim Can, "Aracımla servisten gelirken telefonumun çalması üzerine telefona bakarken ve tamamen dikkatsizlikle yol ayrımı bariyerlerine çarptım. Daha sonrasında tekerimin patlaması neticesinde şarampole girdim. Araçta kimse olmadığı için sıkıntı oluşmadı, yaralı yok. Lastiğimiz patladı, çekici bekliyoruz daha sonrasında aracı alacağız" dedi.