Telefonla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

KIRIKKALE'de, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, tutuklandı.

Kentte yaşayan H.M.S.C. (46), 2 gün önce kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve adının terör soruşturmasında geçtiğini söyleyen kişilere 5 bin dolar ve 60 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını verdi. Olayla ilgili bilgi alamayınca dolandırıldığını fark eden H.M.S.C., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin M.K. (27), V.O. (23), Z.G. (27) olduğunu ve Ankara'ya gittiklerini tespit etti. Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 5 bin dolar, 2 altın kolye, 1 çift altın küpe, altın yüzük ve altın bileklik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.