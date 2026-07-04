Telefonlara cevap vermeyen yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde telefonlara cevap vermeyen yaşlı adam, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti. Olayın sonunda yaşlı adamın evinde uyuduğu ortaya çıktı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı apartmanın 6. katında yalnız yaşayan 74 yaşındaki F.T.'ye damadı uzun süre telefonla ulaşamadı. Kayınpederinden haber alamayınca durumdan endişelenen damat, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmak için hazırlık yaptığı sırada evde uyuyan yaşlı adam, dışarıdaki gürültüye uyanarak kapıyı açtı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı