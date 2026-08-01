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Telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşlar bilgilendirildi
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Bilecik’te telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Bilecik'te telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri ile hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, son dönemde sıkça karşılaşılan telefon ve internet dolandırıcılığı yöntemleri hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Şüpheli aramalar, sahte mesajlar ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken, hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve ilgili yasal mevzuat hakkında da bilgi verildi.

Öte yandan, toplantıda vatandaşların konuya ilişkin soruları da yanıtlanırken, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarıyla karşılaşılması ya da şüpheli bir durumun fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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