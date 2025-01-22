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Tel Aviv'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı, Saldırgan Öldürüldü

Tel Aviv'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı, Saldırgan Öldürüldü
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İsrail'in Tel Aviv kentinde Nahalat Binyamin bölgesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü. Olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Nahalat Binyamin bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığı, saldırganın ise olay yerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'in Tel Aviv kentinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Nahalat Binyamin bölgesine gelen bir saldırgan, elindeki bıçakla çevredekilere saldırarak 4 erkeği yaraladı. Polis Sözcüsü Aryeh Doron, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın yoldan geçen bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklarken, saldırganın 18 Ocak'ta turist vizesiyle İsrail'e giren 29 yaşındaki Fas uyruklu Abdelaziz Kaddi olduğu tespit edildi. Şahsın aynı zamanda ABD'de oturum iznine sahip olduğu kaydedilirken, olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Olası suç ortaklarının bulunma ihtimali nedeniyle halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı. Saldırıda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Shin Bet İsrail'e girişi sırasında sorgulamış

İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'ten yapılan açıklamada ise, olayın faili saldırganın İsrail'e girişi sırasında sorgulandığı belirtilerek, "Şahıs, İsrail'e girişi sırasında sorgunun yanı sıra ek kontrolleri de içeren bir güvenlik değerlendirmesinden geçti. Süreç sonunda İsrail'e girişine engel bir güvenlik riskinin olmadığına karar verildi" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı açıklandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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