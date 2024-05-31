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Tekstil fabrikasının bacasında korkutan yangın

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, alevler büyümeden söndürüldü. Dumanlardan etkilenen 4 işçiye 112 ambulanslarında müdahale edilirken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. .

Edinilen bilgiye göre, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çisiy Tekstil Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın yayılmadan söndürüldü. Yangında 4 işçi dumandan etkilendi. 112 ambulanslarında müdahalesi yapılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kestel Bursa 3.Sayfa Haberler

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