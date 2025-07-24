Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
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Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
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Sosyal medyada yer alan görüntülerde, köprüden denize atlayan bir kişi ölümden döndü. Hareket halindeki tekneyi fark etmeyen kişi, kıl payı kurtuldu.

Köprünün altından geçen tekneyi fark etmeden denize atlayan adam, olası bir faciadan saniye farkıyla kurtulurken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Sosyal medyada yürekleri hoplatan bir video viral oldu. Söz konusu videoda bir kişinin köprüden denize atladığı görüldü.

TEKNEYİ FARK ETMEDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Adamın denize atladığı sırada köprünün altından bir teknenin geçtiği görüldü. Söz konusu kişi saniyelerle feci bir ölümden kurtuldu.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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