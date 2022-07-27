Tekne tamiri esnasında 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti - Haberler

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Tekne tamiri esnasında 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Tekne tamiri esnasında 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir tekneyi tamir ederken dengesini kaybedip düşen 63 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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İzmir'in Karaburun ilçesinde bir tekneyi tamir ederken dengesini kaybedip düşen 63 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tekne tamiri işiyle uğraşan 63 yaşındaki Koray Volkan Şengül, tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikte düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olan Şengül, ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şengül, yaşamını yitirdi. Tahlisiz adamın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaburun Mordoğan İzmir 3. Sayfa Haberler

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