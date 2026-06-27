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Kaza sonrası yol tek şeride düştü, geciken çalışma trafiği kilitledi

Kaza sonrası yol tek şeride düştü, geciken çalışma trafiği kilitledi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yola dökülen motor yağı nedeniyle 3 şeritli yol tek şeride düşürüldü. Karayolları ekiplerinin geç müdahalesiyle Samsun-Ordu kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol kumlama çalışmasıyla temizlenirken kazada yaralanan olmadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yola saçılan motor yağı nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolun temizlenmesi için haber verilen Karayolları ekiplerinin bölgeye geç ulaşması, Samsun-Ordu kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Samsun-Ordu yolu Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SUV tipi araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari araç yol kenarındaki boşluğa savruldu. Kazanın ardından yola motor yağı dökülmesi üzerine trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Muhtemel ikinci bir kazanın önüne geçebilmek amacıyla 3 şeritli yol geçici olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun güvenli hale getirilmesi için Karayolları ekiplerine haber verildi. Ancak ekiplerin bölgeye geç ulaşması nedeniyle trafik yoğunluğu kısa sürede arttı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin yaptığı kumlama çalışmasının ardından yol yeniden güvenli hale getirilirken, trafik akışı normale döndü. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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