Tekirdağ ve İstanbul'da JASAT Operasyonları: Aranan 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ ve İstanbul'da JASAT Operasyonları: Aranan 5 Kişi Yakalandı
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Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Çeşitli suçlamalarla aranan şahısların hapis cezası bulunanlar da dahil olmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Tekirdağ ve İstanbul'da Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Çorlu ilçesinde görevli Çerkezköy JASAT Timi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Z.Ş. isimli şahsın 'Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Yine Çerkezköy JASAT ekipleri tarafından yapılan başka bir çalışmada S.K. isimli şahsın, 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak ya da aracılık etmek veya yer temin etmek ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi. Zanlı gözaltına alınarak Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Marmaraereğlisi 7. JASAT Timi tarafından yürütülen çalışmalarda ise G.Ç. isimli şahsın 'Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, Eyüpsultan Polis Merkezine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde JASAT ile ortak yürütülen faaliyette B.B. isimli şahsın 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından arandığı belirlendi. Şahıs adli makamlara sevk edildi.

Son olarak Ergene 4. JASAT ve Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu'da yapılan operasyonla C.B. isimli şahsın Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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