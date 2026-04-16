Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Tekirdağ ve İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ ve İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, zanlıların İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Tekirdağ'a getirerek satışını yaptıkları ve faaliyetlerini organize şekilde sürdürdükleri tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka ve Değirmenköy mahallelerinde belirlenen toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 36 bin 500 adet uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 adet öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
