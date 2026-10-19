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Tekirdağ Saray'da Saray-Güngörmez yolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Saray-Güngörmez yolu üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray-Güngörmez yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngörmez Mahallesi istikametinden Saray yönüne seyir halinde olan U.Y. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen 59 ALC 995 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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