Tekirdağ Saray'da operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'da eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet güçleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

Edinilen bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddelerin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik saha ve istihbari çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan takipler neticesinde şüpheli O.K.'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Şahsın adresinde yapılan detaylı aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 5 paket halinde satışa hazır toplam 2.9 gram fişeklenmiş hint keneviri, 4 kutu sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan O.K. hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "TCK-191 Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı