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Tekirdağ Saray'da kaçan araçtan atılan uyuşturucu peçete bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ Saray'da kaçan araçtan atılan uyuşturucu peçete bulundu, 2 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Saray'da kaçan araçtan atılan uyuşturucu peçete bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç, kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtan atılan yaklaşık bin 200 içimlik uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirilirken, araçta aynı maddeye rastlandı ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtan atılan ve yaklaşık bin 200 içimlik uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 9 Kasım'da Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında araçtan poşete sarılı bir maddenin atıldığı görüldü. Kovalamacanın ardından araç durdurulurken, yol ortasına atılan madde polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Yapılan incelemede, 20x16 santimetre boyutlarında, yaklaşık bin 200 içimlik A.M. maddesi emdirilmiş uyuşturucu peçete olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramada da aynı tür uyuşturucu maddeye rastlandı. Araçta bulunan G.U. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında TCK 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve TCK 191'ninci maddesine göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.U. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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