Saray'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Saray ilçesi sınırları içerisinde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Valilik kararına göre, 4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günlerinde Saray ilçesindeki sahillerde 2 gün süreyle denize girilemeyecek.

Açıklamada, yasağın vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve muhtemel boğulma olaylarını önlemek amacıyla uygulandığı belirtilerek, vatandaşların alınan karara uymaları istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı