Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ polisi şehirlerarası otobüs yolcularına emniyet kemeri uyarısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ polisi şehirlerarası otobüs yolcularına emniyet kemeri uyarısında bulundu Haber Videosunu İzle
Tekirdağ polisi şehirlerarası otobüs yolcularına emniyet kemeri uyarısında bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yolculara kemerin ani fren ve olası kazalarda hayati önem taşıdığı anlatılarak seyahat boyunca takılı tutulması istendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim gerçekleştirerek yolcuları trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ'dan Türkiye'nin dört bir vilayetine seyahat eden şehirler arası otobüslerde gerçekleştirilen denetimlerde, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında otobüslerde bulunan yolculara emniyet kemerinin muhtemel trafik kazalarında ve ani fren durumlarında hayati önem taşıdığı anlatıldı.

Denetimlerde yolculara yönelik bilgilendirme yapan polis ekipleri, emniyet kemerinin yalnızca sürücüler için değil, araç içerisinde bulunan tüm yolcular için önemli bir güvenlik tedbiri olduğuna dikkat çekti.

Özellikle şehirler arası yolculuklarda uzun mesafeler kat eden otobüslerde emniyet kemerinin yolculuk boyunca takılı tutulması gerektiği vurgulandı. Muhtemel bir kaza, ani fren veya çarpışma anında emniyet kemeri takmayan yolcuların araç içerisinde savrularak ciddi şekilde yaralanabileceği hatırlatıldı.

Ekipler, yolculara emniyet kemerlerini seyahat boyunca çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulunurken, güvenli yolculuk için kurallara uyulmasının önemini anlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede ise vatandaşlara güvenli, huzurlu ve kazasız yolculuklar temennisinde bulunularak, "Güvenliğiniz için kemerinizi takın, sevdiklerinize sağ salim kavuşun" mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı42

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı31

Olay yaratan fotoğrafın perde arkasını yıllar sonra anlattı
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında

1,5 milyonluk ülke Rusya'ya kafa tutuyor! Kapılar kapanıyor
Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!
'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

Escobar'ın kokainini ABD'ye taşıdı! El Chapo'yu da o yetiştirdi
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
Kolombiya'da korkunç tuzak! Muz tarlalarından bomba ve silah çıktı

Tarlayı kazdılar, bomba ve dronlar bulundu