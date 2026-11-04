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Tekirdağ Muratlı'da yangında yaşlı kadın pencereyi açarken düşüp kolunu kırdı

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Tekirdağ Muratlı'da yangında yaşlı kadın pencereyi açarken düşüp kolunu kırdı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Muratlı'da yangında yaşlı kadın pencereyi açarken düşüp kolunu kırdı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mutfakta yemek yaparken yangın çıkan yaşlı kadın, dumanı tahliye etmek için pencereyi açmak isterken dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu kolu kırılan kadın, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yemek yaptığı sırada mutfağında yangın çıkan ve pencereyi açmak isterken dengesini kaybederek düşen yaşlı kadının kolu kırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan bir sitenin ikinci katındaki dairede yaşayan 68 yaşındaki Naciye K., mutfakta yemek yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfakta yükselen alevleri gören kadın, dumanı tahliye etmek amacıyla pencereyi açmak istedi. Bu sırada ocaktaki tencerenin devrilmesiyle yemek etrafa dökülürken panikleyen Naciye K. dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu kadının kolunun kırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Naciye K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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