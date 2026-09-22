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Tekirdağ Muratlı'da traktörüyle kaçan sürücü polis aracına çarpınca gözaltına alındı

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Tekirdağ Muratlı'da traktörüyle kaçan sürücü polis aracına çarpınca gözaltına alındı
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Tekirdağ Muratlı'da polisin 'dur' ihtarına uymayan traktör sürücüsü, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından Sanayi Sitesi'nde polis aracına çarparak durduruldu. Uyarı ateşi açılan olayda sürücü gözaltına alınırken yaralanan olmadı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekiplerini alarma geçiren hareketli saatler yaşandı. Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polisin 'dur' ihtarına uymayarak traktörüyle kaçmaya başlayan E.Ç. adlı şüpheli şahıs, ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca peşinden koşturdu.

Sanayi sitesinde silah sesleri yükseldi

Emniyet güçlerinin ısrarlı takibine ve uyarılarına rağmen durmayarak kaçmaya devam eden şüpheli için ekipler harekete geçti. Muratlı Sanayi Sitesi mevkiinde çemberi daraltan polis ekipleri, şahsı durdurabilmek adına havaya ve araca uyarı ateşi açtı.

Polis aracına çarparak durabildi

Silah seslerinin yükseldiği kovalamaca, şüpheli şahsın kullandığı traktörle Asayiş ekibinin aracına çarpması sonucu son buldu. Çarpışmanın etkisiyle durmak zorunda kalan şahıs, emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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