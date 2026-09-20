Tekirdağ Muratlı'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, müdahale sürüyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Sanayi Sitesi'nin arka kısmında bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nin arka kısmında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, tesisten yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı