Tekirdağ Muratlı'da arsadaki yangın itfaiye ekiplerince çevreye sıçramadan söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde boş bir arsada çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Muratlı ilçesi Kazımdirik Turan Mahallesi Burçak Sokak'ta Toprak Mahsulleri Ofisi yanında evlerin arasında kalan boş bir arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle açık alan yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik direği ve çevresindeki otluk alanda etkili olan alevler, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çevredeki bina ve tesislere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı