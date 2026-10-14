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Tekirdağ Malkara'da TESKİ aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ Malkara'da TESKİ aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TESKİ'ye ait resmi plakalı araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle aracın altına giren motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, TESKİ'ye ait araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin aracın altına girdiği kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara ilçesinde Gerçem Sokak ile Saadet Sokak çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimindeki 59 AJC 896 plakalı TESKİ'ye ait resmi plakalı araç, Gerçem Sokak'ta seyir halindeyken Saadet Sokak'tan çıkan C.S. idaresindeki 59 AHL 422 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaygan zeminde aracın altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.S. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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