Haberler

Malkara'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Malkara'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malkara Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2026'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı. Diğer öğrenciler için eğitim faaliyetleri devam edecek.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Malkara Kaymakamlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrenciler için ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! İşte Süper Kupa'nın şampiyonu
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! İşte Süper Kupa'nın şampiyonu
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası