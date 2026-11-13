Tekirdağ Malkara'da fırtına serayı uçurdu, saman balyalarını devirip sundurmayı kırdı

Tekirdağ'da etkili olan fırtına, Malkara ilçesinde hasara yol açtı. Bir sera yerinden sökülerek uçtu, saman balyaları devrildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Alaybey Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir sera yerinden çıkarak uçtu. Aynı bölgede bulunan saman balyaları da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Fırtınanın etkili olduğu bir diğer adres ise Karaiğdemir Mahallesi oldu. Mahallede bulunan bir sundurma, şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Akşam saatlerinde yaşanan olaylarda tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapılar zarar görürken, fırtınanın oluşturduğu hasar dikkat çekti. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı