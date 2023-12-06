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Tekirdağ Kapaklı İlçesinde Alkol Denetimi Gerçekleştirildi

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde alkol denetimi yapıldı. Sürücülerin GBT'si kontrol edilirken, aynı zamanda alkolmetre ile alkollü olup olmadıkları da kontrol edildi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol denetimi gerçekleştirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece 00.00 ile 02.00 arasında İsmetpaşa Mahallesi Sanayiciler İlkokulu karşısında alkol denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülerin GBT'sine bakılırken, aynı zamanda alkolmetre ile alkollü olup olmadıkları kontrol edildi.

"7 yıl önce ehliyetimi kaptırdım"

Polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın sürücüsü 7 yıldır bu anı beklediğini dile getirerek, "Hep bu anı bekliyordum. Çerkezköy'de oturuyorum. 7 yıl önce bir kere ehliyetimi kaptırdım. 7 yıldan sonra ilk defa alkolmetreye üflüyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Hisarcık Kapaklı Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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