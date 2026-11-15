Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Kapaklı'da polis gece park ve eğlence mekanlarını denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Kapaklı'da polis gece park ve eğlence mekanlarını denetledi Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Kapaklı'da polis gece park ve eğlence mekanlarını denetledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis, gece saatlerinde asayiş ve trafik için geniş çaplı denetim yaptı. Park ve eğlence mekanları ile trafik noktalarındaki uygulamalara İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş de katıldı, vatandaşlar denetimden memnuniyet duydu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Parklardan eğlence mekanlarına, cadde ve sokaklardan trafik noktalarına kadar birçok alanda denetim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş de çalışmalara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde sahaya indi. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde hem asayiş hem de trafik güvenliğine yönelik kontroller yapıldı.

Park ve eğlence mekanları kontrol edildi

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçeler ile umuma açık iş yerleri ve alkollü eğlence mekanları denetlendi. İlçenin çeşitli noktalarında görev alan polis ekipleri, şüpheli durumlara karşı kontrollerini sürdürürken trafik ekipleri de sürücülere yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında araçlar ve sürücüler denetlendi.

Geniş çaplı uygulamaya Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş de katıldı. Ekiplerin çalışmalarına eşlik eden Memiş, denetimlerin gerçekleştirildiği noktalarda vatandaş ve esnafla sohbet etti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Polis ekiplerini sahada görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, güvenlik güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı14

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı
AVM'lerde mağazası olan teknoloji devi Çinlilere satıldı

Her AVM'de karşımıza çıkıyor! Teknoloji devi resmen satıldı
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

İstanbul'da endişelendiren görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu
Ön çapraz bağı kopan Gürcü yıldız Kvaratskhelia yayıncılığa başladı

Ön çapraz bağı kopan yıldız futbolcu yeni mesleğini duyurdu
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek

Emeklilikte tüm hesaplar değişiyor! Geç kalan yandı
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı33

Zincir markette video çekerken olanlar oldu
Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek

Aman dikkat! 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı