Tekirdağ Kapaklı'da araç durdurup roman havası oynayan 3 şahıs

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, Gazi Osman Paşa Caddesi'nde araçlarını durduran 3 şahıs, yol ortasında roman havası ve zeybek oynadı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, trafik akışını engelledi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi. - TEKİRDAĞ