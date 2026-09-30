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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 50 bin TL'lik palet hırsızlığında 3 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 50 bin TL'lik palet hırsızlığında 3 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir iş yerinin önünden yaklaşık 50 bin TL değerinde 100 ahşap palet çalındı. Emniyetin çalışmasıyla plakasız kamyonetle yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi, araç yediemin otoparkına çekildi.

Tekirdağ'da bir iş yerinin önünden yaklaşık 50 bin TL değerinde ahşap palet çalan 3 şüpheli, plakasız kamyonetle birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslara ait araç yediemin otoparkına çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünden yaklaşık 50 bin TL değerinde 100 adet ahşap paletin çalındığı ihbarı üzerine Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının detaylı incelemesi ve sahada yürütülen araştırmalar neticesinde hırsızlık olayının plakasız bir kamyonet kullanılarak gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin dikkati sayesinde olaya karıştığı tespit edilen V.K. (24), B.C. (24) ve suça sürüklenen çocuk N.C. (14) kullandıkları araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen plakasız kamyonet ise yediemin otoparkına çektirildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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