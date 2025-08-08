Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Çetin'e veda programı düzenlendi

TEKİRDAĞ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin için veda programı düzenlendi.

Program, misafirlerin karşılanması ve sohbet eşliğinde başlayan kokteyl ile başladı. Ardından Vali Soytürk, görev süresi boyunca Tekirdağ'da gerçekleştirdiği çalışmalar ve başarılı operasyonlar ile kamu güvenliğine sunduğu katkılardan dolayı Albay Çetin'e 'Başarı Belgesi' takdim etti.

Görev süresince uyuşturucu ile mücadeleden trafik güvenliğinin artırılmasına, asayişin sağlanmasından kaçakçılıkla mücadeleye kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Albay Çetin, Tekirdağ halkı ve kurumları ile kurduğu güçlü diyalog sayesinde takdir topladı.

Belge takdiminin ardından konuşan Vali Soytürk, "İlimizde yaptığınız hizmetler sebebiyle teşekkür ediyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ Polisevi'nde gerçekleştirilen programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı adına Başsavcı Vekili Mustafa Deren Özkol, emekli vali yardımcıları Mustafa Güler ve Mahmut Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ile çok sayıda davetli katıldı. - TEKİRDAĞ